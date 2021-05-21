Народные приметы на 13 октября подскажут, будет ли зима в этом году поздней

Середина октября подходит для составления долгосрочного прогноза погоды.

Многие народные поверья, возникшие много веков назад, основываются на уверенности в том, что середина осени имеет особую, в определенном смысле метафизическую связь с предстоящей зимней порой. На этой основе возникла примета, гласящая, что зима наступит поздно, если 13 октября выпал первый снег.

При этом снег в этот день поверья называют признаком того, что в следующем году будет отличный урожай.

Туман вечером 13 октября сводом сохранившихся до наших дней поверий определяется в качестве предвестника ухудшения погодной обстановки в краткосрочной перспективе.