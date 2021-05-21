Гороскоп на 21 октября: голос Овнов должен быть услышан, удача станет спутницей Раков, а Стрельцы могут организовать вечеринку года

Овен

Овнам нельзя сидеть сложа руки и позволять другим брать инициативу на себя. Если вы видите что-то, с чем не согласны, громко об этом заявите. Сделайте все, чтобы ваш голос был услышан.

Телец

В этот день Тельцам не следует грешить против истины, иначе вас будет трудно добиться желаемого результата. Также нет необходимости изобретать велосипед – плывите по течению.

Близнецы

На ваши владения, Близнецы, в этот день может быть совершено покушение. Защищайте свою территорию как храбрый лев или же вас сменит более сильный вожак.

Рак

Раков в этот день будет сопровождать удача во всех начинаниях, особенно если они совпадают с вашими интересами и увлечениями. Поделитесь успехом с коллективом.

Лев

Опасность будет поджидать Львов там, где вы наиболее уязвимы. Ваша тяга к преувеличению может сделать врагов даже из тех, кто к вам вполне лоялен. Будьте рассудительны.

Дева

Эмоции будут управлять действиями и поступками Дев в этот день, поэтому звезды советуют нанести упреждающий удар и и взять свои чувства под строгий контроль.

Весы

Звезды рекомендуют Весам быть более открытыми в этот день и не стесняться выражать свои эмоции на людях. Поделитесь своими чувствами с окружающими.

Скорпион

Скорпионы получат в этот день избыточное количество энергии и поэтому вам придется решать, на какое действие потратить лишние силы.

Стрелец

Не создать ли Стрельцам кулинарный шедевр? Если же вы еще пригласите друзей, которые компенсируют часть расходов, то вечер обещает быть просто фантастическим.

Козерог

Начало дня обещает стать для Козерогов сложным периодом, но затем проблемы будут решаться одна легче другой. Правда, следует опасаться чрезмерной уверенности в себе ближе к вечеру.

Водолей

Сколько бы Водолеи не играли на публику, изображая интерес к вечеринке или празднику, его на самом деле не будет. Сделайте себе подарок и ступайте домой отдыхать.

Рыбы

Рыбы смогут по полной оторваться на вечеринке, но при этом вы не заметите того, как окружающие вас люди устали и мечтают скорее оказаться в кровати.

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