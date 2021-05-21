В Мордовии в результате прокурорского вмешательства была погашена задолженность по исполненному государственному контракту

В Мордовии действия сотрудников прокуратуры поспособствовало частичному погашению задолженности по исполненному государственному контракту.

Недавно в прокуратуру обратился глава ООО «Волгаспецмаш-НН», который сообщил, что МБУ Рузаевки «Городское хозяйство» не оплатило полностью выполненный контракт, предусматривающий поставку коммунальной машины.

Прокуратура внесла представление в МБУ, после чего часть задолженности в размере 3,2 млн рублей была погашена.

В настоящее время вопрос полного погашения задолженности находится на контроле прокурора Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru