Народные приметы на 21 октября подскажут, установится ли в ближайшее время хорошая погода

В двадцать первый день октября народные приметы помогут узнать, будет ли в ближайшее время доминировать благоприятная метеорологическая обстановка.

Порой, чтобы узнать, что будет происходить на земле, нужно смотреть на небо. Именно это убеждение, которое, к слову сказать, не учитывается профессиональными метеорологами, является своего рода базой поверья, возникшего в народной среде, о том, что яркие звезды вечером 21 октября предвещают хорошую погоду.

Если в этот день на березах ещё имеются листья, снег в текущем году выпадет поздно.

Облака, низко плывущие по небу 21 октября, поверьями называются сигналами о скором похолодании.