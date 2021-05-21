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В Рузаевке построят новый завод на 600 рабочих мест за 10 млрд рублей

В Рузаевке построят новый завод на 600 рабочих мест за 10 млрд рублей

Создание новых рабочих мест стало главной темой совещания, недавно проведенного главой Мордовии Артемом Здуновым, на котором обсуждался инвестиционный проект ГК «Галина». Группа компаний намерена построить в Рузаевке новейший завод по выпуску кормов и обеспечить работой сразу 600 жителей региона, потратив на это 10 миллиардов рублей.

Согласно амбициозным планам «Галины» ее новое предприятие, возведение решено начать на площадке в Рузаевке, должно будет выпускать по 100 тысяч тонн каждого вида продукции (влажные и сухие корма для животных) в год. Столь значительные объемы позволят ГК закрепить за собой порядка 15% российского рынка.

Представители региональных властей уже заявили, что будут держать на контроле уровень зарплат на новом заводе, которые должны быть, как минимум, не ниже усредненных отраслевых показателей.


Источник: https://pg13.ru/