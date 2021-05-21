По улицам Фурманова и Филатова в Саранске частично ограничат движение из-за ремонта канализации

Коммунальные службы Саранска оповестили о начале с 5 часов утра 21 октября сего года работ по ремонту канализации, из-за чего будет частично ограничено движение на некоторых участках улиц Фурманова и Филатова в региональной столице.

Движение автотранспорта (кроме автомобилей коммунальных служб) будет ограничено на улицах Фурманова и Филатова в юго-западной части Саранска. Канализацию по Филатова будут ремонтировать всего на одном участке, потому процесс завершится уже в конце ноября, а вот улицу Фурманова будут перекрывать по частям и продлится это вплоть до конца февраля следующего года.

Информация появилась на официальном сайте администрации города, где можно ознакомиться с ее полным текстом.

Источник: https://piterskie-zametki.ru/