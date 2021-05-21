В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Мордовии вводятся ограничения для определенных категорий лиц

Власти Мордовии решили ввести ограничения для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, и беременных. Данные категории граждан переводятся на самоизоляцию, работающие пенсионеры и беременные женщины должны перейти на дистанционный режим.

В Республике Мордовия осложнилась ситуация с коронавирусом, сообщают региональные власти. Уже более недели каждые сутки выявляют свыше сотни человек, заразившихся коронавирусом. Среди антирекордсменов по числу заболевших три района – Зубово-Полянский, Ичалковский, Краснослободский, а также Саранск.

Наиболее уязвимая категория лиц – пожилые люди 60+, не прошедшие вакцинацию. Именно их решено перевести на дистанционный режим (работающих) и самоизоляцию (остальных пенсионеров). Также подобные ограничения должны соблюдать беременные, которым рекомендовано находиться дома (за исключением походов к врачу, в магазин и выгула домашних животных).

Все заболевшие и контактировавшие с ними лица должны пребывать на самоизоляции. Вводятся дополнительные меры про проверке соблюдения масочного режима, также будут чаще дезинфицироваться места массового скопления людей.

Приостанавливается работа всех детских игровых комнат, а лица младше 18 лет должны посещать торговые центры и заведения общепита только в сопровождении опекунов или родителей. Каникулы начинаются 25 октября и завершатся 7 ноября, нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Также власти объявили о введении дополнительных мер поддержки МСП и прочего бизнеса.

Для достижения коллективного иммунитета хотя одним компонентом вакцины должны быть привиты как минимум 517 тысяч жителей региона, но на данный момент прививку получили лишь 350 тысяч, и несмотря на 2,5-кратный рост числа вакцинировавшихся, этого недостаточно, чтобы сдержать рост заболеваемости. Настоятельно рекомендуется ускорить темпы вакцинации, особенно это касается пожилых лиц 60+, мигрантов, студентов и работников предприятий.

За минувшие сутки в Мордовии умерли пять человек, родившихся в 1939-1963 годах (категория 60+), несчастные скончались от коронавируса, вызвавшего во всех случаях одинаковое осложение – двухстороннюю пневмонию. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 653 летальных случая.

Источник: Оперативный штаб Мордовии