Двое жителей Саранска пойдут под суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков

В Саранске пойдут под суд двое местных жителей, которые обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В период с мая по июль нынешнего года двое жителей Саранска 43- и 41-летнего возраста на двух земельных участках выращивали коноплю. В середине июля мужчины сорвали растения на одном из участков. После этого горожане стали хранить коноплю в высушенном виде. Масса запрещенного вещества составила более 330 г.

В общей сложности с земельных участков было изъято 72 куста конопли. Общая масса вещества в высушенном виде составила более 1,5 кг.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых были переданы на рассмотрение суда.

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Источник: 13.мвд.рф