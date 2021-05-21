В субботу погода порадует жителей Мордовии последним теплым днем в этом году

В грядущую субботу, 23 октября в Мордовии будет самый теплый день в оставшееся до конца года время, однако уже в воскресенье начнется похолодание, которое завершится лишь весной следующего, 2022 года.

Метеорологи уверяют, что впереди жителей Мордовии ждет еще как минимум один теплый день, которым должна стать грядущая суббота, 23 октября. Именно тогда столбики термометров последний раз в этом году поднимутся до отметки в +15 градусов по Цельсию, при этом ночью температура не опустится ниже +5. Однако уже на следующий день, в воскресенье начнется процесс похолодания, который со временем приведет к нам на порог зиму.

Автомобилистам стоит опасаться гололедицы, поскольку в ближайшие ночи температура может опускаться вплоть до -3 градусов, а днем не поднимется выше +10 по Цельсию.

Источник: https://info-rm.com/