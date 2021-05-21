Гороскоп на 23 октября: Тельцы станут путеводной звездой, Львам не помешает расслабиться, а Девам нельзя упустить открывающиеся возможности

Овен

В этот день главной проблемой Овнов станет выбор пути, по которому следует двигаться, поскольку все вокруг слишком уж привлекательное, а выбрать можно только одну дорогу.

Телец

Тельцы смогут увидеть путь, по которому следует идти другим людям. Вашей задачей станет помощь окружающим, указывая верное направление движения.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам устроить день смеха, поскольку уже на следующий день вам будет не до этого – все станет слишком серьезным.

Рак

Ракам потребуется помощь друзей, приятелей или коллег для того, чтобы реализовать задуманное. Вам следует поделиться своими мыслями с окружающими.

Лев

Львам не помешает немного расслабиться. Звезды рекомендуют находить приятное, красивое и полезное в чем-то простом и привычном, что окружает вас каждый день.

Дева

Открывающиеся возможности не должны быть упущены, предупреждают Дев звезды, иначе ваши дела пойдут из рук вон плохо. Крутите головой на 360 градусов, не проспите свой шанс.

Весы

Звезды предостерегают представителей знака Весы, которым не стоит в этот полностью доверяться своему восприятию. Изучайте все альтернативные варианты.

Скорпион

Скорпионам просто нельзя будет промолчать в определенной ситуации, ведь иного случая выразить свое мнение или чувства может уже не представиться.

Стрелец

Монотонные и скучные занятия в этот день будут хуже смерти для Стрельцов. Проявите фантазию, найдите способы оживить ситуацию, сделайте веселым рутинное занятие.

Козерог

Отстоять свое мнение в жаркой дискуссии предстоит в этот день Козерогам. Используйте весь свой опыт, талант и умение, ведь противостоять вам будет не менее одаренный оппонент.

Водолей

Водолеи в этот день могут попасть в ловушку, когда каждое ваше действие только усугубляет ситуацию. Постарайтесь избежать этого, следите за тем, что вы говорите и делаете.

Рыбы

Рыбы смогут получить помощь от группы коллег или знакомых, стоит только рассказать о своих планах и воодушевить слушателей, ведь выгоду получат все участники действа.

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