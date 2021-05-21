Назван осенний продукт, с помощью которого легко сохранить фигуру и даже похудеть

На просторах Сети появился совет диетолога Ю.Чехониной, которая рекомендует всем желающим не набрать лишних килограммов в осенне-зимний, как правило, «калорийный» сезон употреблять в пищу тыкву.

Тыква является растением, прибывшим к нам из Северной Америки, при этом ее родина доподлинно установлена, поскольку плоды тыквы различных форм и цвета впервые были описаны испанскими колонистами. Позднее тыква «пошла в народ», о чем можно прочитать, например, в сказке о бедной Золушке, которой фея сделала карету именно из этого плода.

В наше время ученые выяснили, что тыква богата кремнием, каротиноидами и волокнами, улучшающими работу пищеварительного тракта. Это, в свою очередь, помогает организму лучше усваивать пищу без появления излишков на боках, а противопоказание лишь одно – аллергия.

Источник: https://izvmor.ru/