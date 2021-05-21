Ученые из США узнали, какой продукт мешает развиваться депрессии

Американские исследователи провели 11-летнее наблюдение за состоянием здоровья 24 тысяч человек, установив при этом взаимосвязь между поеданием грибов и низким уровнем депрессии.

На протяжении 11 лет ученые из США наблюдали за 24 тысячами добровольцев, фиксируя не только их психическое и физическое состояние здоровья, но и изучая рацион своих «подопытных». Завершив исследование и обработав все собранные результаты выяснилось, что употреблявшие в пищу грибы люди на 43% меньше страдали от депрессии. В чем причина этого явления, еще не установлено, просто ученые обнаружили данную взаимосвязь.

Возможно, дело в том, что грибы богаты противовоспалительными аминокислотами, витамином В12, антиоксидантами и иными, снижающими риски возникновения окислительных стрессов веществами.

Источник: https://izvmor.ru/