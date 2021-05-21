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Более 71 тысячи мордовских семей получили выплаты по 10 тысяч рублей на школьника

Более 71 тысячи мордовских семей получили выплаты по 10 тысяч рублей на школьника

Заявки на выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника принимаются до конца октября текущего года, поэтому всем, кто не успел оформить данную выплату настоятельно советуют поторопиться, так как уже 1 ноября сделать это будет невозможно.

Ранее Президент Российской Федерации объявил о том, что государство поддержит семьи с детьми в трудное, пандемийное время путем выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, чтобы родители смогли без проблем подготовить своих чад к началу учебного года. Однако заявки на выплаты принимаются до сих, однако уже очень скоро этот процесс завершится, ведь 31 октября является последним днем, когда можно будет обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда.

В настоящее время пособие в Республике Мордовия уже получили 71 тысяча 409 семей. Всего в этих семьях воспитывается 90 тысяч 815 детей школьного возраста, поэтому общая сумма выплат превысила отметку в 908 миллионов рублей.


Источник: https://vestnik-rm.ru/