В Рузаевке 26-летний парень подозревается в краже золотой цепочки у своей знакомой

В Рузаевке фигурантом уголовного дела стал молодой человек, который подозревается в краже золотой цепочки у своей знакомой.

Летом текущего года 26-летний парень отправился на прогулку в компании своей знакомой. В определенный момент он попросил у девушки 10 тыс. рублей в долг. Последняя ответила отказом, заявив, что у неё нет денег. После этого парень, заметив на шее знакомой золотую цепочку, попросил одолжить её на несколько дней. Девушка ответила согласием.

В итоге молодой человек сдал цепочку в ломбард, получив за это 16 тыс. рублей. Денежные средства парень потратил на личные нужды.

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Источник: 13.мвд.рф