В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за девять месяцев 2021 года

В УФСИН РФ по Мордовии рассказали о результатах работа за январь – сентябрь текущего года.

С начала нынешнего года в исправительных учреждениях республики было зафиксировано снижение случаев нарушения устава заключенными, составившее 9,1%. Кроме того, на 31,6% сократилось число злостных нарушений.

Также по итогам девяти первых месяцев текущего года в республике на 11,8% выросло число переводов осужденных, отбывавших наказание в условиях особой строгости, в обычные.

Кроме того, с начала нынешнего года размер зарплаты осужденных вырос на 39,5%.

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Источник: 13.fsin.gov.ru