Гороскоп на 25 октября: Раки поссорятся с избранником, у Львов будут просить в долг, а Рыбам сообщат недостоверные сведения

Овен

В этот день Овнам придется поддержать морально истощенного друга или же сбитого с толку и отчаявшегося романтического партнера. Ваши слова станут лучшим лекарством.

Телец

Нереализованный художественный талант Тельцов может напомнить о себе в этот день. Происходящие вокруг станут триггером, который заставит проснуться вашу творческую натуру.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в центре торнадо ремонта, перепланировки или банальной перестановки мебели, которую задумает реализовать один из ваших домочадцев.

Рак

Звезды предупреждают Раков о грядущем недопонимании, которое может возникнуть между вами и вашим избранником. Постарайтесь как можно скорее примириться.

Лев

Финансовые проблемы могут застать врасплох некоторых знакомых или друзей Львов, которые обратятся к вам за помощью. Правда, звезды не уверены, что вам вернут деньги, если вы все же окажете финансовую помощь.

Дева

Девы, которые хоть и редко, но бывают весьма критично настроены в отношении окружающих, будут пребывать именно в таком настроении практически весь день. Постарайтесь преодолеть это чувство.

Весы

Требующиеся разрешения вопросы могут внести путаницу в ход мыслей представителей знака Весы. Попросите помощи у друзей, правда, и они могут находиться в аналогичном положении.

Скорпион

Скорпионы могут под неожиданным, романтическим углом посмотреть на своего друга. При этом вы отметите, что возникнет обоюдный интерес.

Стрелец

Важная часть жизни Скорпионов вступает в стадию преобразований, изменений. Это может быть карьера или романтические отношения. Вам придется все хорошо обдумать.

Козерог

Ощущение физического дискомфорта у Козерогов, скорее всего, будет связано с усталостью и избытком переживаний. Тем не менее, лучше пройти медицинское обследование.

Водолей

Водолеи, рассчитывавшие на встречу с романтическим партнером, могут сильно расстроиться, узнав, что свидание отменено. Не принимайте никаких серьезных решений из-за одной неприятности.

Рыбы

В этот день в дом Рыб придет гость, который сообщит вам важную информацию. Однако полученные данные окажутся, мягко говоря, не совсем верными. Проверьте все полученные сведения.





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