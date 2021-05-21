Суд изменил приговоры участникам запрещенной экстремистской организации со штрафов на реальные сроки

Верховный суд изменил решение одного из саранских судов в отношении участников запрещенной организации, которым за распространение экстремистской литературы были назначены штрафы. Теперь три злоумышленника будут отбывать реальные сроки.

Летом прошлого, 2020 года в Мордовии были задержаны три злоумышленника – два молодых человека 1991 и 1992 гг.р., а также мужчина 1978 г.р., которые занимались распространением запрещенной экстремистской литературы в мечетях региона. После задержания подозреваемых было открыто уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что злоумышленники являются членами одной из запрещенных на территории РФ экстремистских религиозных организаций.

Далее был суд, однако прокуроры остались недовольны первым приговором, вынесенным одним из судов Саранска (подсудимые были оштрафованы), вследствие чего данное решение было обжаловано в Верховном суде, который в итоге назначил экстремистам реальные сроки – от 1 года до 3 лет лишения свободы.

Источник: https://info-rm.com/