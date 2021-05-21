Мордовский филиал компании «Т Плюс» модернизировал теплосети микрорайона ТЭЦ-2 в Саранске

Компания «Т Плюс» провела модернизацию сетей теплоснабжения в саранском микрорайоне ТЕЦ-2, заменив в общей сложности 700 метров труб. Старые металлические трубы были заменены на новые с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией, стоимость всех работ превысила 18 миллионов рублей.

В Саранском микрорайоне ТЕЦ-2 еще до наступления отопительного сезона компания «Т Плюс» провела замену 700 метров старых труб теплосети различного диаметра на новые изделия с ППУ изоляцией. Теперь жители указанного микрорайона будут получать более качественные услуги отопления, при этом снизятся риски возникновения аварийных ситуаций.

Общая стоимость проведенной модернизации составила 18,2 миллиона рублей, которые были потрачены в том числе и на обустройство территории после завершения работ, включающее укладку асфальта и высадку зеленых насаждений.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/