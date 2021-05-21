Гороскоп на 26 октября: Тельцам и Скорпионам могут задержать деньги, а Ракам и Козерогам предстоит посетить врача

Овен

Новости, которые получат в этот день Овны, сложно будет назвать утешительными, правда, и страшного ничего не случится. Не расстраивайтесь из-за мелочей.

Телец

Тельцы могут начать беспокоиться о своем финансовом положении, говорят звезды. Может случиться так, что деньги, на которые вы очень рассчитывали, вовремя не придут.

Близнецы

Небольшое расставание с любимым огорчит Близнецов. Вы можете начать себя накручивать и даже как-то действовать, но это будет опрометчивым решением, уверены звезды.

Рак

Небольшое недомогание может нарушить планы обычно активных Раков. Следуйте всем советам и рекомендациям врача, чтобы как можно скорее поправиться.

Лев

Избранник Львов может начать ревновать вас к друзьям, с которыми вы проводите много времени. Звезды советуют несколько раз отказаться от таких встреч в пользу своей половинки.

Дева

Доделать незавершенный проект, несмотря на уйму свободного времени, Девам помешают посторонние мысли. Придется приложить немалые усилия, чтобы сконцентрироваться.

Весы

Тоска по живущим далеко друзьям, знакомым или родственникам будет терзать представителей знака Весы в этот день. Скорее свяжитесь с теми, по кому соскучились.

Скорпион

Причитающиеся Скорпионам деньги могут задержать. Что и к лучшему, поскольку этот день не самый лучший для инвестиций или других трат, говорят звезды.

Стрелец

Чувство одиночества набросится на Стрельцов, как дикий лев. Все потому, что ранее вы поссорились с любимым или друзьями, но звезды уверены, что это временно.

Козерог

Пойти на свидание Козерогам помешает недомогание. Обратитесь к врачу, требуют звезды, ведь современные болезни не лечатся бабушкиным малиновым вареньем.

Водолей

Отсутствие звонка или сообщений от избранника заставит Водолеев почувствовать себя брошенным и забытым. Но все не так плохо, уверены звезды, любимый просто может быть очень занят.

Рыбы

В течение этого дня Рыбы будут разрываться между выполнением своих обязанностей и тем, чтобы побыть наедине со своим избранником. Придется сильно постараться, чтобы везде успеть.





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