В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали 23-летний парень и 24-летняя девушка

В Зубово-Полянском районе опрокидывание автомобиля стало причиной получения телесных повреждений 23-летним парнем и 24-летней девушкой.

Вечером 22 октября в селе Новое Бадиково легковой автомобиль марки ВАЗ-2107 оказался в кювете. Выездом за пределы проезжей части события того вечера не ограничиваются. Оказавшись в кювете, транспортное средство опрокинулось. Местом ДТП стала улица Колхозная.

Машиной управлял 23-летний молодой человек. Парень и его 24-летняя пассажирка были доставлены в районную больницу. Осмотрев девушку, медики решили оставить её в стационарном отделении для прохождения курса лечения. Парень был отпущен домой.

Предварительно было установлено, что машина направилась в сторону кювета в связи с тем, что водитель потерял контроль над управлением.

Известно также, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф