Данные о новых случаях заболевания, выздоровления и смерти от коронавируса в Мордовии на утро 26 октября

За минувший день в Мордовии было выявлено 147 людей, заразившихся COVID-19. Также было зафиксировано 7 смертей, при этом в данном мрачном списке значатся три мужчины, которым не было еще и 50 лет — один 1974 и два 1982 г.р. Другие жертвы коронавируса родились в период 1947-1961 годов.

В большинстве случаев причиной смерти стали вызванные инфекцией осложнения в виде двусторонней пневмонии (только в одном случае пневмония была правосторонней). Теперь в списке умерших от коронавируса значатся 684 жителя Мордовии.

За отчетный период в республике выздоровели 105 человек, но получить полугодовой иммунитет к коронавирусной инфекции было гораздо проще путем безопасной процедуры вакцинирования.

Медики в очередной раз призывают всех людей вакцинироваться, поскольку только прививка не позволяет болезни принимать тяжелые формы, зачастую приводящие к летальному исходу.

Источник: «Оперативный штаб Мордовии»