Служба занятости Мордовии с 1 ноября будет функционировать на платформе «Работа в России»

Новая цифровая платформа «Работа в России» станет базисом, на котором вскоре начнет функционировать служба занятости РМ. Сотрудники службы предупреждают всех соискателей и работодателей о том, что изменения вступают в силу 1 ноября текущего года.

Соискатели работы в Мордовии смогут оценить все преимущества новой платформы «Работа в России», через которую уже с 1 ноября текущего года начнет функционировать региональная служба занятости. Среди нововведений, которые станут доступны всем участникам поиска вакансий и персонала, особо отмечается удобство использования нового сервиса. Так, соискателю достаточно только один раз подать все необходимые документы, после чего все работодатели смогут увидеть его резюме.

Для продвижения новой цифровой платформы «Работа в России» были отобраны 15 пилотных регионов, среди них оказалась и Мордовия.

Источник: https://izvmor.ru/