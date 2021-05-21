Гороскоп на 28 октября: от Овнов потребуются предельные внимательность и осторожность, Весы могут попасть в западню, а Козерогам лучше отказаться от сарказма

Овен

В этот день Овнам придется брать на себя ответственность в ряде ситуаций, но это может не понравиться окружающим. Будьте внимательны и осторожны.

Телец

Тельцам предстоит выступить в роли посредника. Обе стороны конфликта будут в чем-то правы, но вам нельзя склоняться к какой-либо точке зрения – вы беспристрастный арбитр.

Близнецы

Окружающие могут причинить душевные страдания Близнецам в этот день. Но успокоив гнев, вы поймете, что злого умысла в этом не было, а ваш обидчик просто запутался.

Рак

Раки попытаются примирить противоборствующие стороны, но получат в ответ лишь негативные окрики с обеих сторон. Вам лучше отойти, и понаблюдать за происходящим издали.

Лев

В группе друзей, в которой состоят Львы, кто-то может почувствовать себя «третьим колесом», после чего в воздухе начнет витать напряжение. Сделайте все, чтобы группа не распалась.

Дева

Девам нужно помнить о своих целях и задачах, даже когда вы работаете в коллективе, иначе вы отдадите все силы на общий проект, а сами останетесь с носом.

Весы

Весы могут попасть в западню. С одной стороны, размеренная и спокойная жизнь позволяет вам лучше все планировать и просчитывать, с другой – начисто убивает творческое начало. Предстоит найти разумный компромисс.

Скорпион

Игривость Скорпионов может принести неприятности, если она проявится в ответственный рабочий момент. Соберитесь, будьте серьезными, время для веселья еще придет.

Стрелец

Новые гаджеты и другие устройства, которые должны упростить жизнь Стрельцов, в этот день доставят больше хлопот, чем принесут пользы. Будьте готовы работать по-старинке.

Козерог

Поскольку довольно много окружающих всерьез воспринимает ваши слова, Козероги, звезды настоятельно рекомендуют не переборщить в этот день с сарказмом.

Водолей

Водолеи могут не выразить свои чувства одному очень важному для вас человеку, поскольку в последнее время вы создали себе ложный образ, чтобы защитить свою ранимую натуру.

Рыбы

Рыбы будут разрываться между миром ваших фантазий и реальностью. Меньше всего вам хочется быть серьезным, но жизнь заставит выбраться из панциря и начать делать то, что нужно.

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