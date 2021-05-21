Желая получить прибыль на биржевых торгах, жительница Саранска лишилась более 1 миллиона рублей

В Саранске местная жительница, пытаясь получить прибыль на биржевых торгах, лишилась крупной суммы денег.

В конце лета 37-летняя жительница Саранска зарегистрировалась на сайте по проведению торгов на финансовых рынках разных стран. До середины октября женщина вносила денежные средства на свой счет, намереваясь в дальнейшем получить крупную прибыль. В общей сложности горожанка перечислила 1,19 млн рублей.

Попытка вывести деньги оказалась неудачной. Администрация сайта не стала отвечать на соответствующий запрос горожанки.

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Источник: 13.мвд.рф