Гороскоп на 29 октября: Ракам пора принимать самостоятельные решения, Девам предстоит трудный выбор, а Стрельцов попытаются обмануть

Овен

Звезды предупреждают Овнов о зависити, которую будет испытывать один из близких при виде вашего успеха. Вам попытаются внушить мысль о том, что ваша победа на самом деле поражение.

Телец

Маска, которую носят Тельцы, чтобы скрыть свой хрупкий внутренний мир, может задержать также эмоции, требующие выражения и ищущие пути выхода наружу.

Близнецы

Близнецам, чтобы достичь поставленной цели, предстоит проглотить очень невкусную пилюлю в виде длительного общения с неприятным вам человеком.

Рак

Звезды говорят, что Раки больше не могут надеяться на судьбу, которая вела вас, словно на поводке. Настало время самостоятельного принятия решений.

Лев

Львам порою кажется, что без все остановится и развалится. Звезды считают, то вы взваливаете на себе очень тяжелую, может даже непосильную ношу. Попробуйте хотя бы один день побыть в стороне.

Дева

Трудный день для Дев, которые будут разрываться между велением сердца и гласом разума, подсказывающими противоположные пути решения одной и той же задачи.

Весы

Несмотря на титанические усилия других людей, пытающихся помешать Весам, вам удастся справиться со своей работой, к которой вы испытываете большое влечение.

Скорпион

Скорпионы могут отказаться выгодного предложения в надежде получить в скором времени еще более достойное, однако звезды настоятельно советуют брать то, что доступно здесь и сейчас.

Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов о том, что вас попытаются обмануть некие личности, предлагающие нечто новое и револционное, а по сути – кота в мешке.

Козерог

Приближающийся, как кажется Козерогам, успех внезапно начнет удаляться от вас. Звезды советуют сменить направление движения, иначе успеха вы еще очень долго не достигнете.

Водолей

Увидев красивый мир вокруг и не менее прекрасное создание рядом, Водолеи могут ослабить свою защиту, чем тут же воспользуются эмоциональные хищники.

Рыбы

Действовать следует осторожно, Рыбы. Вместо обычных общих фраз поговорите с важными для вас людьми по душам в уединенной обстановке.

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