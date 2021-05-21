Житель Саранска, проголосовав на неизвестном сайте за малознакомую девушку, лишился 40 тысяч рублей

Знакомство на сайте лишило жителя Саранска денег.

Не так давно 35-летний житель Саранска на одном из сайтов знакомств начал переписываться с девушкой. В ходе виртуального общения последняя попросила мужчину проголосовать за неё для победы в конкурсе. Девушка прислала горожанину ссылку на неизвестный сайт, предупредив, что стоимость одного голоса составляет 50 рублей.

Мужчина, перейдя по упомянутой ссылке, указал данные своей банковской карты и дал согласие на списание обозначенной суммы. В итоге со счета горожанина были списаны денежные средства в сумме 40 тыс. рублей.

Девушка на связь после списания денег не выходила.

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Источник: 13.мвд.рф