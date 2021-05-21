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Житель Саранска, проголосовав на неизвестном сайте за малознакомую девушку, лишился 40 тысяч рублей

Житель Саранска, проголосовав на неизвестном сайте за малознакомую девушку, лишился 40 тысяч рублей

Знакомство на сайте лишило жителя Саранска денег.

Не так давно 35-летний житель Саранска на одном из сайтов знакомств начал переписываться с девушкой. В ходе виртуального общения последняя попросила мужчину проголосовать за неё для победы в конкурсе. Девушка прислала горожанину ссылку на неизвестный сайт, предупредив, что стоимость одного голоса составляет 50 рублей.

Мужчина, перейдя по упомянутой ссылке, указал данные своей банковской карты и дал согласие на списание обозначенной суммы. В итоге со счета горожанина были списаны денежные средства в сумме 40 тыс. рублей.

Девушка на связь после списания денег не выходила.

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Источник: 13.мвд.рф