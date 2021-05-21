В Мордовии пойдет под суд председатель правления потребительского кооператива, обвиняемый в краже денег

В Мордовии суд в скором времени вынесет приговор по уголовному делу в отношении председателя правления потребительского кооператива, который обвиняется в похищении денежных средств вкладчиков.

Осенью 2014 года уроженец Татарстана, будучи председателем правления филиала потребительского кооператива «Сберфинанс», функционирующего на территории Мордовии, начал заключать договоры с вкладчиками по предоставлению последними денежных средств с последующим получением дохода в размере до 120% годовых. До января 2015 года обвиняемый получил от 21 жителя республики денежные средства в сумме 3,54 млн рублей, которые в конечном итоге потратил на личные нужды.

Свою вину фигурант уголовного дела полностью признал. Кроме того, он частично возместил ущерб в сумме 386,7 тыс. рублей.

Ранее уроженец Татарстан выслушал судебный приговор за осуществление аналогичной деятельности преступного характера в нескольких десятках городов России. Мужчина был приговорен к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф