В Саранске 19-летний парень пойдет под суд по обвинению в использовании поддельного водительского удостоверения

В Саранске молодой человек, уличенный в использовании поддельного водительского удостоверения, скоро выслушает судебный приговор.

На одном из сайтов 19-летний житель Саранска приобрел водительское удостоверение. Факт использования поддельного документа был выявлен сотрудником ГИБДД, который остановил транспортное средство под управлением молодого человека.

Парень может быть приговорен либо к 1 году лишения свободы, либо к принудительным работам.

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Источник: epp.genproc.gov.ru