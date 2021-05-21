Полицейские призывают жителей Мордовии не впускать в квартиры незнакомых граждан под видом переписчиков населения

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Мордовии быть крайне бдительными и не впускать в квартиры посторонних граждан, в том числе тех, кто представляется переписчиком населения.

Две недели назад на территории России началась перепись населения, которая до сих пор продолжается. Фактом осуществления данного процесса могут воспользоваться мошенники, которые будут посещать квартиры и дома граждан под видом переписчиков населения. Если незнакомцы, которые пытаются посетить жилье под предлогом переписи, не могут подтвердить свою причастность к обозначенной процедуре соответствующими документами, пускать их в дом не стоит.

Сотрудники МВД предупреждают, что настоящий переписчик не будет просить предоставить паспорт и другие документы, а также не станет заполнять анкету за пределами жилья.

Перепись населения завершится 14 ноября.

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Источник: 13.мвд.рф