Прокуратура Зубово-Полянского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства

В Зубово-Полянском районе сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт нарушения законодательства, определяющего основные положения осуществления профессиональной деятельности в сфере обращения с отходами животноводства.

Сотрудники ведомства обнаружили, глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств указанного района допустил размещение площадки для складирования навоза на расстоянии от фермы, которое не соответствует нормам законодательства в упомянутой сфере.

После вмешательства прокуратуры нарушение было устранено. Кроме того, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства был привлечен к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru