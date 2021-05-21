В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля были травмированы два человека.

В ночь на 31 октября в районе 25-го километра дороги между населенными пунктами Зубова Поляна и Ширингуши легковой автомобиль марки ВАЗ-21074 врезался в автобус марки ПАЗ.

По предварительным данным, 60-летний гражданин, находившийся за рулем легковушки, двигался на высокой скорости. В определенный момент автомобилист, не сумев рассчитать безопасную дистанцию до автобуса, который двигался впереди, устроил ДТП.

Телесные повреждения получили два пассажира легковушки 36- и 31-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф