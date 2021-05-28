В Мордовии гражданские супруги пойдут под суд по обвинению в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии пойдут под суд гражданские супруги, которые обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В сентябре минувшего года 22-летний житель Рузаевки, имеющий наркозависимость, на заброшенном пустыре собрал коноплю. Запрещенное вещество молодой человек высушил, после чего расфасовал по пакетикам, а затем стал хранить в своем жилище без цели последующего сбыта. Общая масса марихуаны была равна 96,12 г.

Также осенью прошлого года парень вступил в состав преступной группировки, деятельность которой связана с распространением наркотиков. Действуя согласно возложенным на него обязанностям, молодой человек забирал из так называемых тайников вещество, временно хранил его, фасовал, а после этого оборудовал новые тайники для потребителей.

В определенный момент об участии парня в преступной группировке узнала его 21-летняя сожительница, которая в итоге присоединилась к противозаконной деятельности. При оборудовании очередного тайника гражданских супругов задержали стражи порядка.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф