Жительница Рузаевки лишилась денег при попытке приобрести одежду в социальной сети

В Рузаевке местная жительница лишилась денежных средств при попытке приобрести одежду в социальной сети.

Не так давно 28-летняя жительница указанного населенного пункта в аккаунте, зарегистрированном в социальной сети Instagram, обнаружила объявление о продаже одежды. Данное предложение заинтересовало девушку. Она связалась с продавцом, договорилась с ним о приобретении товара, после чего перечислила ему предоплату в размере 21,8 тыс. рублей.

Автор объявления после перечисления денежных средств перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф