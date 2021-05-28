В Ичалковском районе местные жители подозреваются в краже металлической кровли с дачного дома

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местных жителей, которые подозреваются в краже металлической кровли с дачного дома.

Известно, что 13 октября двое жителей указанного района 30- и 31-летнего возраста на автомобиле одного из них приехали в деревню Ханеевка, где стали собирать лом металла. В определенный момент мужчины обратили внимание на дачный дом. Решив, что в данной постройке длительное время никто не проживает, они сбросили с крыши шифер, после чего похитили находившиеся под ним металлические листы. Сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Владелица дачного дома написала заявление о привлечении мужчин к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф