В Теньгушевском районе ДТП унесло жизнь 40-летнего автомобилиста

В Теньгушевском районе погиб водитель опрокинувшегося автомобиля.

Вечером 2 ноября на 59-м километре дороги, пролегающей между населенным пунктом Темников и границей с Нижегородской областью, в кювет вылетел автомобиль марки ВАЗ-21124. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 40-летний водитель транспортного средства в результате превышения скорости не сумел справиться с управлением.

После съезда с проезжей части в кювет автомобиль опрокинулся.

Полученные водителем телесные повреждения оказались смертельными.

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Источник: гибдд.рф