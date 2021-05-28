В Рузаевском районе пойдут под суд местные жители, обвиняемые в краже денег и табачной продукции из магазина

В Рузаевском районе предстанут перед судом несколько местных жителей, которым было предъявлено обвинение в причастности к преступлению, направленного на похищение денег и табачной продукции из магазина.

В конце июля нынешнего года трое жителей указанного района 1998, 1999 и 2000 годов рождения распивали спиртные напитки. Во время попойки одна из участниц застолья, которая работает в магазине, предложила посетить торговое заведение в преступных целях.

Воспользовавшись ключом, принадлежащим работнице магазина, молодые люди проникли в помещение торговой точки, где похитили с прилавка табачную продукцию стоимостью 26,3 тыс. рублей, а также украли 55 тыс. рублей из кассы.

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Источник: 13.мвд.рф