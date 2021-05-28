В Мордовии житель Ульяновской области пойдет под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии суд скоро огласит приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, возбужденному в отношении жителя Ульяновской области.

Некоторое время назад 33-летний житель Ульяновской области в виртуальном формате начал переписываться с неизвестным гражданином. В ходе общения мужчины договорились о совместной деятельности по сбыту наркотиков на территории Мордовии.

Летом нынешнего года обвиняемый забрал из оговоренного места марихуану и гашиш общей массой более 67 г. Затем житель Ульяновской области приехал на своем автомобиле в Саранск, где арендовал квартиру. Марихуану и гашиш мужчина расфасовал. На территории Пролетарского района города обвиняемый оборудовал 50 так называемых закладок с марихуаной. После этого мужчина был задержан полицейскими.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Ульяновской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф