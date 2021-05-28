В Саранске был задержан 21-летний парень, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске был задержан молодой человек, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина.

На днях 21-летний парень пришел в магазин, расположенный по адресу – улица Косарева. Молодой человек взял с витрины бутылку спиртного, спрятал её под куртку, после чего покинул помещение, минуя кассу. Спустя несколько минут парень решил повторить преступные действия, но на этот раз его замысел не был реализован. Молодого человека остановил охранник.

Парня задержали сотрудники Росгвардии, которые передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru