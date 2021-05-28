В Мордовии сотрудники МВД сообщили результаты работы по взысканию административных штрафов за первые девять месяцев текущего года

В Мордовии сотрудники МВД отчитались о результатах работы по взысканию административных штрафов.

Как сообщает пресс-служба МВД, в период с января по сентябрь нынешнего года стражи порядка за различные правонарушения административного характера приняли решения о применении наказания в виде штрафов, общий размер которых равен 4,94 млн рублей. К настоящему моменту удалось взыскать 3,43 млн рублей.

Представители правоохранительных органов применяют меры в отношении тех граждан, которые отказываются оплачивать штрафы на добровольной основе в установленные действующим законодательством сроки.

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Источник: 13.мвд.рф