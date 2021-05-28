В Мордовии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в попытке угона грузовика и гусеничного трактора

В Мордовии пойдет под суд мужчина, обвиняемый в попытке угона грузового автомобиля и гусеничного трактора.

Некоторое время назад 57-летний житель Зубово-Полянского района в вечернее время, будучи пьяным, проходил мимо площадки автотранспортного предприятия. Обратив внимание, что никого поблизости нет, мужчина решил угнать грузовик «Урал», чтобы покататься. Большегруз ему удалось завести, но отправиться в путь он не смог, поскольку транспортное средство заглохло. Затем мужчина пересел на гусеничный трактор, но начать движение также не получилось.

Подростки, находившиеся неподалеку, стали свидетелями преступления. Юноши сообщили о случившемся полицейским.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что житель Дубенок пойдет под суд по обвинению в краже запчастей.

Источник: 13.мвд.рф