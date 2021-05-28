В Мордовии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы и посещении крупных торговых центров

В Мордовии по причине высокого уровня заболеваемости местных жителей коронавирусной инфекцией республиканским оперативным штабом было принято решение о скором вступлении в силу новой ограничительной меры, связанной с использованием QR-кодов.

Известно, что новое нормативное положение вступит в силу в качестве практической меры, соблюдение которой является обязательным, в грядущую среду, 10 ноября.

Использование упомянутых кодов станет обязательным требованием в случае заселения в гостиницы республики. Также новая норма предусматривает обязательное наличие QR-кодов в случае посещения гражданами торговых объектов площадью более 150 квадратных метров.

При этом рассматриваемая мера не касается посещения аптек, а также магазинов, занимающихся реализацией продуктов питания и непродовольственных товаров, определенных в качестве продукции первой необходимости.

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Источник: e-mordovia.ru