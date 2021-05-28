Студенты МГПУ им М. Е. Евсевьева на следующей неделе будут учиться в дистанционном формате

Мордовский государственный педагогический университет имение М. Е. Евсевьева на протяжении грядущей недели продолжит осуществлять учебный процесс в режиме дистанционного взаимодействия педагогов и студентов.

В период с 8 по 13 ноября процесс обучения будет осуществляться посредством применения электронных ресурсов.

Будет ли иметь место последующая реализация учебного процесса в дистанционном формате, зависит от дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории региона.

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Источник: e-mordovia.ru