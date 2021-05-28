Покупка собаки на сайте объявлений обернулась для жительницы Мордовии потерей почти 16 тысяч рублей

В дежурную часть ММО МВД России «Ичалковский» недавно обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников.

Указанная гражданка на популярном сайте обнаружила объявление о продаже собаки. В ходе переписки заявительница договорилась с продавцом о стоимости животного и доставке его в Мордовию из другого региона.

Переведя на указанный продавцом счет 15,7 тыс. рублей, женщина снова написала ему сообщение, но оно осталось без ответа.

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Источник: 13.мвд.рф