В Ковылкине перед судом предстанет женщина, обвиняемая в незаконном лишении свободы и угрозе убийством

В Ковылкино выслушает судебный приговор местная жительница, которая обвиняется в угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

В июле нынешнего года 34-летняя жительница указанного населенного пункта на противозаконных основаниях удерживала в сарае свою знакомую, с которой до этого распивала спиртные напитки. Кроме того, обвиняемая избивала пострадавшую сковородкой, высказывая при этом в её адрес угрозы убийством.

В определенный момент в сарай зашли граждане, которых пленница попросила сообщить о случившемся своей дочери. Последняя, узнав, что мать оказалась в неволе, обратилась в полицию.

Мотивы действий женщины не сообщаются.

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Источник: 13.мвд.рф