В Саранске 16-летний парень, управлявший легковушкой, сбил 38-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 3 ноября на территории Ленинского района города. На проспекте 50 лет Октября 16-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2114, совершил наезд на 38-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф