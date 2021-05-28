Мордовия получит более 97 млн рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил выделить Мордовии из федерального бюджета 97 млн 169,8 тысяч рублей. Данные деньги пойдут на приобретение и доставку концентраторов кислорода.

Всего на эту цель 50 регионам выделено более 5 млрд рублей.

Концентраторы кислорода жизненно необходимы для ковидных пациентов, у которых имеется дыхательная недостаточность. Концентраторы позволяют производить свыше тысячи литров кислорода в минуту.

Михаил Мишустин поручил Министру здравоохранения как можно скорее заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. В то же время Минпромторгу было дано поручение заранее прогнозировать потребности, чтобы не доводить ситуацию до критической, и, если есть риски, действовать незамедлительно.

Источник: e-mordovia.ru