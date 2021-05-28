Гороскоп на 9 ноября: Весов ждут сюрпризы, а Козероги в центре внимания

Овен

Звезды советуют не откладывать важные дела. В первой половине дня вы сможете быстро решить все проблемы и добиться успеха. Во второй половине дня продуктивность пойдет на спад, но стоит ждать приятных новостей от старых знакомых.

Телец

День отлично подходит для общения. Вы сможете найти единомышленников. А новые знакомства окажутся очень полезными. Сегодня не отказывайте в помощи своим близким людям и окажите им поддержку.

Близнецы

Звезды советуют проявлять инициативу. Это поможет в корне изменить вашу жизнь. В скором времени представили данного знака смогут осуществить то, о чем так давно мечтали. Также могут появиться новые задачи. И прежде, чем решать их, обдумайте тактику.

Рак

День подходит для обсуждения новых идей, связанных с работой или бизнесом. Ваши предложения понравятся окружающим. Вы сможете заручиться поддержкой и реализовать задуманное.

Лев

День обещает быть достаточно сложным. Любая мелочь будет выводить из себя. Но важно контролировать эмоции — это поможет изменить ситуацию к лучшему. К тому же у вас отлично получается справляться с делами. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на пустяки.

Дева

Сегодня лучше сохранять миролюбивый настрой. Это поможет избежать проблем и неприятностей. Вторую половину дня посвятите встречам с людьми, на которых вы бы хотели произвести хорошее впечатление. Также будет шанс восстановить полезные старые связи.

Весы

Старайтесь сегодня не рисковать и не экспериментировать. Вы сможете добиться успеха, если будете придерживаться плана, составленного ранее. Во второй половине дня события будут разворачиваться не так, как вы ожидали. Будет много сюрпризов. Но интуиция подскажет, как действовать.

Скорпион

Постарайтесь сохранить хорошее настроение. На вашем пути могут возникнуть неожиданные преграды, но вы найдете способ их преодолеть. Будьте осторожнее с деньгами. Избегайте импульсивных трат.

Стрелец

Звезды советуют вам разобраться с мыслями и чувствами. Это поможет найти корень проблемы и осознать, куда двигаться дальше. Правда, окружающие могут вас не понять. Поэтому возможны споры и бурные обсуждения. Но вы сможете донести до них свою точку зрения.

Козерог

Сегодня вы в центре внимания. Готовьтесь к тому, что придется отвечать на непростые и неудобные вопросы, так как кто-то попытается вас смутить или вывести из себя. Но вы сможете дать достойный отпор.

Водолей

Благоприятный день: удачный, интересный и плодотворный. Звезды на вашей стороне. Стоит этим воспользоваться, чтобы сделать то, что было давно задумано, но никак не получалось. Не исключено, что помогут в этом новые знакомые. Они охотно откликнутся на просьбы, быстро поймут, что нужно делать.

Рыбы

В этот день важно смотреть на вещи реально. Это поможет справиться важным и сложным делом. Не исключены необычные встречи и знакомства, которые в будущем окажутся очень полезными с точки зрения работы.