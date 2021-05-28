В Саранске готовят к вводу в эксплуатацию поликлинику онкодиспансера и новый корпус детской больницы

В Мордовии продолжается работа по реализации национальных проектов. Глава Республики Артем Здунов подчеркивает, что они имеют стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

«Ключевая задача, поставленная Президентом России, - обеспечить качественные изменения во всех сферах жизни, - напомнил Артем Здунов. - Поэтому национальные проекты находятся на особом контроле Правительства республики».

Руководитель региона поручил обеспечить жесткий контроль за своевременной сдачей объектов. В настоящее время к вводу в эксплуатацию готовится новая поликлиника республиканского онкологического диспансера. Учреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Это позволит увеличить число специалистов, ведущих прием, оказывать помощь большему числу пациентов и сократить время ожидания приема врача-онколога.

Новая поликлиника оснащена цитологической и клинико-диагностической лабораторией. Также здесь есть операционный блок с современным медицинским оборудованием и полноценное реанимационное отделение.

Еще до конца года должны ввести в эксплуатацию новый корпус детской республиканской клинической больницы.

Планируется завершение строительства детского сада на 250 мест на улице 1-я Набережная в Саранске и детского сада на 90 мест в Зубовой Поляне.

Источник: Правительство РМ