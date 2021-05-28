Житель Рузаевки и его гражданская жена пойдут под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

Двое жителей Рузаевки в скором времени окажутся на скамье подсудимых в связи с осуществлением противозаконной деятельности в сфере оборота наркотиков.

Согласно информации, которая содержится в материалах уголовного дела, 22-летний житель Рузаевки и его 21-летняя гражданская супруга, действуя в качестве участников преступной группировки, пытались сбыть на территории данного населенного пункта наркотики, оборудуя так называемые тайники.

Сейчас суд проводит работу, направленную на детальное изучение материалов уголовного дела, после чего примет решение о назначении наказания.

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Источник: epp.genproc.gov.ru